Soluzione 8 lettere : MINESTRA

Curiosità/Significato su: Chi la rifiuta... salta la finestra viene accidentalmente ucciso durante un tentativo di fuga fallito, quando salta da un balcone atterrando sui binari e finendo sotto un treno in arrivo. ...

Altre definizioni con rifiuta; salta; finestra; Quelli “di coscienza” rifiuta no la divisa militare; Non volere, rifiuta re; La dote di chi rifiuta le bustarelle; Non li rifiuta no i cortesi; Si prende per salta re; salta to fuori da chissà dove; salta come un grillo; Piccolo attrezzo che si salta nella ginnastica; Butta i soldi dalla finestra !; Un terrazzino con finestra ; Impedisce di entrare dalla finestra ; Battente di finestra ; Ultime Definizioni