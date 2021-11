La definizione e la soluzione di: C è chi perde quelle mentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FACOLTÀ

Curiosità/Significato su: C e chi perde quelle mentali (dal dio greco Apollo) è il tentativo (proprio soprattutto della Grecia antica) di spiegare la realtà tramite costruzioni mentali ordinate, negando il caos ...

Altre definizioni con perde; quelle; mentali; Chi ne perde il bene impazzisce; perde re la morbidezza; Cattiva abitudine che si vorrebbe perde re; perde re la propria salute; Ercole spazzò quelle di Augia; La prima e la quarta di quelle ; Sono pericolose quelle radioattive; Sono imponenti quelle formate dal Niagara; Recipienti ornamentali ; Volte monumentali ; Erano 5 quelle risorgimentali di Milano; Chiaroscuro delle miniature rinascimentali fra; Ultime Definizioni