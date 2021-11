La definizione e la soluzione di: Chi ne è appassionato, frequenta i musei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARTE

Curiosità/Significato su: Chi ne e appassionato, frequenta i musei quanto concerne i musei ricordiamo, in particolare, il British Museum, di fama internazionale, fondato nel 1753 da sir Hans Sloane e aperto al pubblico ...

Altre definizioni con appassionato; frequenta; musei;