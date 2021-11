La definizione e la soluzione di: Celebra la Messa al campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : CAPPELLANO MILITARE

Curiosità/Significato su: Celebra la Messa al campo 2008). Esther Béjarano (1924-2021), immatricolata nel campo di sterminio di Auschwitz, è messa a suonare nell'orchestra femminile del Lager. Sofia Schafranov ...

Altre definizioni con celebra; messa; campo; Nella Grecia antica era un componimento che celebra va le gesta degli dèi e degli eroi; Vi si celebra il processo; Edifici in cui si celebra il culto cristiano; Si organizza per celebra re un compleanno; Danneggiata, compromessa ; Il pane della messa ; La promessa degli innamorati; Invocazione ripetuta nel corso della messa ; Il campo rese del tennis; Attrezzo agricolo che prepara il campo alla semina; Un campo sott'acqua; Il penalty in campo ; Ultime Definizioni