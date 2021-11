La definizione e la soluzione di: Carlo XVI __ di Svezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUSTAVO

Curiosità/Significato su: Carlo XVI __ di Svezia Carlo XVI Gustavo di Svezia (Carl Gustaf Folke Hubertus; Solna, 30 aprile 1946) è l'attuale re di Svezia. Divenne re alla morte del nonno paterno, il 15 ...

