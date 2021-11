La definizione e la soluzione di: Dà la carica all orologio al quarzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PILA

Curiosità/Significato su: Da la carica all orologio al quarzo caratterizzato da una frequenza molto precisa. Questa frequenza è comunemente usata per mantenere una sincronia (come negli orologi al quarzo), per ottenere ...

Altre definizioni con carica; orologio; quarzo; La provoca una scarica elettrica; La carica il fumatore; Si ripetono in carica ; carica no c scarica no i camion; L orologio che si rovescia; orologio da parete; L’orologio che dà la scadenza; Segnano ore e minuti sull'orologio ; La scienza che studia il quarzo e il berillo; Quello di rocca è un quarzo purissimo; Rocce contenenti quarzo ; Roccia intrusiva composta da feldspati e quarzo ; Ultime Definizioni