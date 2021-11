La definizione e la soluzione di: Caratteristiche che distinguono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PARTICOLARITÀ

Curiosità/Significato su: Caratteristiche che distinguono di controllo come ispezione, burocrazia ed amministrazione. Caratteristiche che distinguono gli ISTJ dalla maggior parte degli altri tipi sono la serietà ...

Altre definizioni con caratteristiche; distinguono; Parte della medicina che studia le proprietà e le caratteristiche dei preparati curativi; caratteristiche aperture delle fortificazioni medievali; caratteristiche visibili dei viventi in genetica; Dotata di caratteristiche patologiche; Non distinguono certi colori; distinguono le carte da gioco; Fatti di materiali che si distinguono tra ferrosi e non ferrosi; Si distinguono sul campo di battaglia;