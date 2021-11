La definizione e la soluzione di: Il calice della Comunione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISSIDE

Curiosità/Significato su: Il calice della Comunione o comunione, o santa cena, per gran parte delle Chiese cristiane, è il sacramento istituito da Gesù Cristo durante l'Ultima Cena, alla vigilia della sua ...

Il calice e la corolla del fiore; E' all'interno del calice ; Il calice per la Comunione; Il sacro calice di Gesù; Una stazione della flotta; Un device della Apple; Un avanzo della cartiera; Borgo : il rione di Bologna sede della Ducati; L'ostia ricevuta dai fedeli durante la comunione ; Il calice per la comunione ; Servono per la comunione ; Particole per la comunione ;