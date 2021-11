La definizione e la soluzione di: Si cala in mare dalla nave che va a picco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIALUPPA

Curiosità/Significato su: Si cala in mare dalla nave che va a picco caratterizzato dalla presenza degli Scogli Pignolta, Sacramento e Faraglione, seguiti da Punta Muro, Punta Cappellone che scende a strapiombo sul mare, Cala Ruperta ...

