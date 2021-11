Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Fa aumentare la posta in certi giochi di carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 25/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RILANCIO

Curiosità/Significato su: Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedi 25 novembre 2021

Altre definizioni con aumentare; posta; certi; giochi; carte; giovedì; novembre; 2021; aumentare in altezza; aumentare ; aumentare una massa metallica col calore; aumentare la temperatura; Lastra tombale posta in verticale; Cosi sono detti i capitali sposta ti da un Paese all altro alla ricerca del massimo interesse; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione; Un'imposta regionale; Lo indossa il concerti sta; Il manto di certi magistrati; I cetacei di certi parchi di divertimento acquatici; L allergia a certi farmaci; Il gettone nei giochi di azzardo; giochi no per bambino, gingillo; Tra i giochi di carte può essere muta; Consente di aprire dei giochi per console nel PC; Si tracciano sulle carte nautiche; L erba da foraggio raffigurata nelle carte da gioco; Tre carte uguali a poker; La K nelle carte da gioco; Si lancia in circostanze davvero critiche | giovedì 25 novembre 2021; Tetro, in modo letterario | giovedì 25 novembre 2021; Il santo invocato contro il mal di gola | giovedì 25 novembre 2021; Fu rivale di Atene | giovedì 25 novembre 2021; Ritornare in quota | giovedì 25 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni