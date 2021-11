La definizione e la soluzione di: Ampollina per iniezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIALA

Curiosità/Significato su: Ampollina per iniezioni sistema linfatico. La tecnica rivoluzionaria da lui elaborata consisteva in iniezioni di mercurio nei grandi vasi linfatici, che si propagava grazie alla gravità ...

Altre definizioni con ampollina; iniezioni; Caposala - iniezioni ; Lo strumento ad ago per le iniezioni ; Deve fare spesso iniezioni di insulina; Per le iniezioni ; Ultime Definizioni