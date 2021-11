La definizione e la soluzione di: La alza il superbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRESTA

Curiosità/Significato su: La alza il superbo Nella seconda strofa Leopardi prosegue la sua polemica contro lo spiritualismo ottocentesco, «secol superbo e sciocco» (v. 53) perché dotato di una componente ...

Altre definizioni con alza; superbo; Il tempio che Pericle fece innalza re in Atene; alza re... in mezzo; Si alza quando si fa un fuoco; Calza ture che si portano senza calze; superbo e indisponente; Tutt'altro che superbo ; Contegno borioso e superbo ; Per niente superbo ; Cerca nelle Definizioni