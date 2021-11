La definizione e la soluzione di: Si dà alle pratiche urgenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRIORITÀ

Curiosità/Significato su: Si da alle pratiche urgenti qualora un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti ...

Altre definizioni con alle; pratiche; urgenti; Il terreno che in Olanda viene prosciugato dalle acque del mare; Si estrae dalle patate; Cibi alle ttanti per i pesci; La Valle compresa tra Canazei e Moena; Lo sono le campane usate in certe pratiche meditative; Le pratiche dello stregone; Materiale per pratiche chiusure; Così sono dette le pratiche e le arti magiche; Il soccorso che accoglie i casi urgenti ; Ultime Definizioni