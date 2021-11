La definizione e la soluzione di: Le zone a traffico limitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZTL

Curiosità/Significato su: Le zone a traffico limitato Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ZTL, in Italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli ...

