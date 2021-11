La definizione e la soluzione di: Ha vinto l edizione 1999 del Festival di Sanremo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANNA OXA

Curiosità/Significato su: Ha vinto l edizione 1999 del Festival di Sanremo Festival di Sanremo si tenne a Sanremo al Teatro Ariston dal 23 al 27 febbraio 1999. Il Festival fu condotto da Fabio Fazio (reduce dai successi di Quelli ...

Altre definizioni con vinto; edizione; 1999; festival; sanremo; Per un pelo non han vinto ; Il primo tennista di colore ad aver vinto Wimbledon; Il terzo punto vinto in un game a tennis; Solo pochi tennisti hanno vinto il Grande; La festa di febbraio con la benedizione dei ceri; Iniziano l’edizione ; Si avventurano con la spedizione ; Si fa quando termina la prima edizione ; Governa a Mosca dal 1999 ; Nel 1999 fu premiato col Pallone d'oro; La Miti che recitò in Gialloparma del 1999 ; Hit del 1999 del dj francese Mr. Oizo; Il Vittorio ideatore del festival bar; Ospita un festival cinematografico in Francia; La città della Costa Azzurra sede di un festival del cinema; La città in cui si svolge il festival dei Due Mondi; Un'attrattiva di sanremo ; Un teatro di sanremo ; La cantò Eduardo De Crescenzo a sanremo nel 1981; Daniele Silvestri la cantò a sanremo 2002; Ultime Definizioni