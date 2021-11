La definizione e la soluzione di: Vien sì cara al Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SERA

Curiosità/Significato su: Vien si cara al Foscolo dell’Anguillara: Ugo Foscolo, che si sentiva particolarmente legato a quest'ode, ne diede due fortunate traduzioni. La prima traduzione risale al 1790: La seconda ...

Altre definizioni con vien; cara; foscolo; Virus informatico che vien e sbloccato dietro pagamento di un riscatto; Avvien e sul luogo dell’appuntamento; La fa chi va e vien e; Uno musicò Tutto il mal non vien per nuocere; Indica una cara tteristica non ben definibile; Sono una cara tteristica del leone di San Marco; La passione di Raffaello e cara vaggio; cara tterizza la musica dodecafonica; foscolo li aveva rossi; La prima tragedia teatrale di Ugo foscolo ; Ispirarono a foscolo un carme; Il nome di foscolo ; Ultime Definizioni