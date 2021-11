La definizione e la soluzione di: Vale come loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ESSI

Curiosità/Significato su: Vale come loro Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Vale (disambigua). Vale, dal latino valere, "stare in salute", era in latino il saluto di commiato ...

Il prefisso che vale sei; vale tanto quanto pesa; Movimento dell'800 che rivalutò la cultura medievale ; vale per di più; come le migliori condizioni; Sparire come nebbia; Risultata come effetto; È come ... ciascuno; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; Il valoro so avversario di Guy de La Motte; Così sono le auto che fanno sentire i loro cavalli; Conservavano i loro sovrani mummificandoli;