La definizione e la soluzione di: Tuona in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANNONE

Curiosità/Significato su: Tuona in guerra Missouri (The Bushwhackers), regia di Rod Amateau (1951) Carabina Mike tuona sul Texas (The Marksman), regia di Lewis D. Collins (1953) L'assedio di ...

