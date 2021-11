La definizione e la soluzione di: Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRENISMO

Curiosità/Significato su: Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni Luca e Vangelo secondo Giovanni) sono considerati canonici dalle confessioni cristiane, che considerano gli altri vangeli apocrifi. Evangelo è il termine ...

