La definizione e la soluzione di: Strumenti come corni e tromboni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTTONI

Curiosità/Significato su: Strumenti come corni e tromboni (tromba, trombone, etc.) che utilizzano bocchini con sezione a tazza. I corni odierni hanno il bocchino separabile dal corpo dello strumento, in modo ...

Altre definizioni con strumenti; come; corni; tromboni; strumenti per la raccolta di dati; Antichi strumenti astronomici e di navigazione; strumenti pubblici per esercizi fisici: __ vita; strumenti a percussione come il gong e le maracas; È come ... ciascuno; come i capelli bruni... diventati biondi; come dire premurosi; Ricoperte... come strade; Metallo per corni ci e posate; corni ce per scatti; Tra scorpioni e capricorni ; Si fissano alle corni ci; Trombe e tromboni - Cruciverba; Ultime Definizioni