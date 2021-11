La definizione e la soluzione di: Storica regione della Romania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TRANSILVANIA

Curiosità/Significato su: Storica regione della Romania lasciando il posto, nelle cronache storiche, a quelle corrispondenti alle varie regioni oggi comprese tra Romania e Moldavia: Transilvania, Valacchia ...

La storica via che congiunge Roma a Rimini; La regione storica europea con capoluogo Breslavia; storica coppa per tennisti; storica vittoria degli Americani sugli Inglesi 1777; Christian, presidente della regione Sardegna; Vasta e boscosa regione calabrese; Fa regione con la Venezia Giulia; Detto di una manifestazione anteriore, in una data regione , alla conquista del popolo di Giulio Cesare; Lo Stewart della canzone You re in My Heart; II Pacino della pellicola 88 minuti; Lo Stevens della canzone; L impugnatura della sciabola; Moneta della romania ; Bagna Bulgaria e romania ; Una città della romania ; Capitale della romania