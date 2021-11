La definizione e la soluzione di: Ha soppiantato quella in bianco e nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : TELEVISIONE A COLORI

Curiosità/Significato su: Ha soppiantato quella in bianco e nero praticamente in tutto il mondo; in Europa ha soppiantato il preesistente ratto nero (R. rattus) fra la fine del Medioevo e la Rivoluzione industriale. A dispetto ...

Altre definizioni con soppiantato; quella; bianco; nero; L'apparecchio che ha soppiantato la cinepresa; quella nera costituisce un eccezione; quella satellite è contigua a una metropoli; Si cerca quella gemella; C è quella inglese e quella di violino; Cavallo bianco -fulvo; Il bianco dei capelli; Risultato... bianco ; Alberi dal bianco legno pregiato; Quello del genero so è d'oro; Si usa per disegnare in bianco e nero ; Julien Sorel : Il rosso e il nero = Fabrizio del Dongo : x; È innato nel genero so; Ultime Definizioni