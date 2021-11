La definizione e la soluzione di: Serve solo in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMO

Curiosità/Significato su: Serve solo in acqua L'acqua potabile è una risorsa naturale primaria destinata al consumo, permettendo la sopravvivenza degli esseri viventi. I processi di potabilizzazione ...

Altre definizioni con serve; solo; acqua; Lo è una cosa che serve ; serve per pulire; serve per fare lo yogurt; serve per combattere una sostanza velenosa; Può essere a spillo solo nelle scarpe femminili; Premiato solo con parole; Lo sente solo chi lo ha; Ci dà solo anni d inganni; Sottili fili d acqua ; I lanci goliardici di sacchetti pieni d acqua ; Si calano in acqua ; Tiene la merce nel l acqua ;