La definizione e la soluzione di: Risultata come effetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DERIVATA

Curiosità/Significato su: Risultata come effetto ottiene un effetto terapeutico superiore a quello indotto da una dose minore. L'effetto placebo è riscontrabile anche in patologie organiche come l'artrite ...

