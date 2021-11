La definizione e la soluzione di: Ripieno per bignè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CREMA

Curiosità/Significato su: Ripieno per bigne questo caso si chiama éclair). I bignè si preparano in due modi completamente diversi: i bignè fritti e i bignè ripieni. È la forma originaria del dolce ...

