La definizione e la soluzione di: Quella nera costituisce un eccezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PECORA

Curiosità/Significato su: Quella nera costituisce un eccezione organici previsti. Per fare un esempio, la 22ª Brigata Nera Antonio Faggion di Vicenza non superò mai i quattrocento uomini, meno di un terzo di quanto previsto ...

