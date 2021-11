La definizione e la soluzione di: Provvedimento con il quale vengono eliminate le cause di invalidità di un atto giuridico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANATORIA

Un provvedimento che tutela i creditori; Un provvedimento comunale; provvedimento conservativo; Un provvedimento contro gli atti eversivi; L'animale al quale si paragona una persona maligna e malvagia; Ha un'apertura nella quale si introducono schede; Il cavallo al quale non si guarda in bocca; II monte della Califormia sul quale è il potentissimo telescopio Hale; vengono dopo gli uni; Nei lavori pubblici, il libro su cui vengono annotate quotidianamente le opere compiute dall'impresa; vengono anche dette sauri; In Italia vengono detti anche transalpini; eliminate dal programma; Promuovere... cause ; Ci sono quelli... delle cause perse; Studia le cause e l'evoluzione delle malattie; Le cause ... musicali; Il Garrani compianto atto re; Un velivolo giocatto lo; Pesce piatto e largo; Un piatto per iniziare; In campo giuridico , esenzione da una pena; In linguaggio giuridico equivale a non dovuto; In gergo giuridico sono vilipendi; Un motto giuridico : de minimis non curat __ lat;