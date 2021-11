La definizione e la soluzione di: Proficua per la salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IGIENICA

Curiosità/Significato su: Proficua per la salute uno per ogni distretto. Ci sono anche 16 centri di salute e 10 cliniche di salute. L'assistenza sanitaria in Brunei viene garantita solamente per i cittadini ...

Altre definizioni con proficua; salute; Si accoglie con salute !; Quello più prezioso è la salute ; Perdere la propria salute ; Rimessi in salute ; Ultime Definizioni