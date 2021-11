La definizione e la soluzione di: Il primo cardinale inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONE

Curiosità/Significato su: Il primo cardinale inglese Claudia Cardinale, all'anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale (Tunisi, 15 aprile 1938), è un'attrice, cantante e attivista italiana. Annoverata tra ...

Altre definizioni con primo; cardinale; inglese; È stato il primo italiano a passeggiare nello spazio; Un gustoso primo della cucina laziale; Il primo autore de La tregua; Il primo satellite artificiale; Il cardinale che attira l'ago; Film storico del 1984 con Claudia cardinale ; Le iniziali della cardinale ; Un desueto cardinale della Curia; Dieci in inglese ; C è quella inglese e quella di violino; C è quella inglese e quella di violino; Il gelato inglese ; Ultime Definizioni