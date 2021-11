La definizione e la soluzione di: Preparare i buoi all aratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AGGIOGARE

Curiosità/Significato su: Preparare i buoi all aratura aratura. L'introduzione del grande aratro a ruote con coltro e versoio metallici, si ebbe lentamente in Europa a partire dall'VIII secolo. L'aratura era ...

