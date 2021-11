La definizione e la soluzione di: Il Pio che si chiamava Eugenio Pacelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : XII

Curiosità/Significato su: Il Pio che si chiamava Eugenio Pacelli il consigliere di Stato Domenico Barone, negoziatore per il Regno d'Italia, e l'avvocato Francesco Pacelli (fratello maggiore di Eugenio, futuro Pio XII) ...

