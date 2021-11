La definizione e la soluzione di: Un pezzo fondamentale dell ingranaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RUOTA DENTATA

Curiosità/Significato su: Un pezzo fondamentale dell ingranaggio meccanica è un anello cilindrico con una foratura passante, costituita da un unico pezzo o da due parti, che funge da supporto ad un perno di un albero Il ...

pezzo di stoffa per pulire; Barche in un sol pezzo ; Un pezzo di strada; Un pezzo per la banda; La fisarmonica fondamentale per il tango; Sostanza proteica fondamentale per lo scheletro; fondamentale ed essenziale; La nota fondamentale ; Disposizione filosofica all equilibrio dell o spirito; Un deposito dell Avis; Relativo a un dato dell a mappa; Il sex... dell a vamp; Può esserlo una ruota che fa da ingranaggio ; Quelli di sabbia fanno inceppare... l'ingranaggio !;