La definizione e la soluzione di: Permette di spiccare i salti più alti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Curiosità/Significato su: Permette di spiccare i salti piu alti mentre alcune casse particolari consentono a Crash di rimbalzare e spiccare salti più alti. Le casse di TNT esplodono all'istante se Crash le colpisce con ...

