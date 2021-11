La definizione e la soluzione di: La nota che segue il re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : MI

Curiosità/Significato su: La nota che segue il re (440 Hz) × 2-12/12 = 220 Hz (la metà di 440) La formula frequenza = 440 × 2n/12 Hz segue dalle seguenti considerazioni: una nota ha frequenza doppia rispetto ...

