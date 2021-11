La definizione e la soluzione di: Non è sempre qualificativo abbreviazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGG

Curiosità/Significato su: Non e sempre qualificativo abbreviazione invariabili per genere. Io e tu vengono sostituiti da me e te nei seguenti casi: nelle esclamazioni formate con un aggettivo qualificativo: Povero me! dopo il ...

