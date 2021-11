La definizione e la soluzione di: In modo gentile ed efficace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GARBATAMENTE

Curiosità/Significato su: In modo gentile ed efficace Voce principale: Giovanni Gentile. L'uccisione di Giovanni Gentile avvenne a Firenze il 15 aprile 1944 ad opera di Bruno Fanciullacci, partigiano comunista ...

