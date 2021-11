La definizione e la soluzione di: È leggero quello di mais. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Curiosità/Significato su: e leggero quello di mais inglese di popped corn, pop = scoppiare, e corn = granturco, mais; in italiano anche: mais scoppiato) è un alimento ottenuto tramite riscaldamento di chicchi ...

Pratico e leggero ; Un leggero tocco dato con il dito sulla guancia in segno di saluto; Un corpetto leggero usato in passato dalle donne; Il metallo più leggero ; Si rende quello delle armi; quello della bilancia... determina l esito incerto; quello rosso è detto peccio; quello nuovo si conia in Perù; Pietanza a base di farina di mais ; Il mais ... di Istanbul; Il corri fatto con il mais ; Aggettivo riferito al mais ;