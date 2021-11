La definizione e la soluzione di: L Italia ne fa parte dal 1955. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Curiosità/Significato su: L Italia ne fa parte dal 1955 Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi 1955 (disambigua). Il 1955 (MCMLV in numeri romani) è un anno del XX secolo. 7 gennaio – USA: ...

È stato il primo italia no a passeggiare nello spazio; Appartenente ad un antica popolazione dell italia centro-meridionale; Compianta Virna del cinema italia no; Sigla dell Alitalia ; Apparte nente ad un antica popolazione dell Italia centro-meridionale; parte nze, inizi; Riportare alla situazione di parte nza; Pilastro posto nella parte terminale di un muro; Il Fernando ministro dell'interno dal 1955 al 1959; Fu presidente della Repubblica dal 1948 al 1955 ; Il Martian che esordì nel 1955 su Detective Comics; È grande in un film di Robert Aldrich del 1955 ;