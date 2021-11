La definizione e la soluzione di: Invita... ad accelerare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RETTILINEO

Curiosità/Significato su: Invita... ad accelerare che confermano pieno sostegno al governo ricevendo dallo stesso l'invito ad accelerare le riforme. A seguito delle polemiche scaturite dalla pubblicazione ...

Altre definizioni con invita; accelerare; Salsa saporita o invita nte liquido di cottura; L’invita to le ha uguali; invita a scegliere; Si invita no... con i porci!; Lo dà l'autista per accelerare ; accelerare troppo le cose __ le tappe; accelerare in centro; Possono accelerare o arre­stare i battiti del cuore; Ultime Definizioni