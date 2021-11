La definizione e la soluzione di: Indica una caratteristica non ben definibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SUI GENERIS

Curiosità/Significato su: Indica una caratteristica non ben definibile caucasoide indica una classificazione antropologica, ormai obsoleta, dell'Homo sapiens, definibile a partire dalla forma del cranio ed altre caratteristiche craniometriche ...

