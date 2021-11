La definizione e la soluzione di: Lo ignora chi costruisce in una zona proibita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PIANO REGOLATORE

Curiosità/Significato su: Lo ignora chi costruisce in una zona proibita una generosa ricompensa in denaro se vincerà il match, e King Jaguar crede ciecamente nella vittoria ma quello che ignora e che Tana delle Tigri lo sta ...

Altre definizioni con ignora; costruisce; zona; proibita; Scolari ignora nti; Una signora di classe; Rozzo, ignora nte; La Jane che ha diretto Ritratto di signora ; Lo costruisce il bottaio; costruisce strumenti ad arco; costruisce grossi recipienti di legno; Lo si... ricostruisce a Natale; La zona con Fano; La zona con Noto e Avola; La zona ... madre d un vino; La zona periferica di una città... con un termine derivato dal latino; proibita ... ai poveri; Sostanza proibita nello sport; Abita la città... della Città proibita ; Ultime Definizioni