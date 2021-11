La definizione e la soluzione di: Girano in certi cuscinetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SFERE

Curiosità/Significato su: Girano in certi cuscinetti innovazioni, incluso l'uso di cuscinetti per ridurre l'attrito, i pesi ponderati per compensare l'oscillazione della nave in mare e l'uso di due metalli ...

Il... ciuffo di certi copricapi; Lo sono certi cartoni; Sono nucleari in certi missili; Lo sono certi enti e certe strade;