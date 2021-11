La definizione e la soluzione di: Fiume e provincia dell Angola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUNENE

Curiosità/Significato su: Fiume e provincia dell Angola Voce principale: Angola. L'Angola è uno Stato situato nell'Africa Centrale. Confina a nord e nord-est con la Repubblica Democratica del Congo per 2.511 km ...

Altre definizioni con fiume; provincia; dell; angola; Il fiume che bagna Galluzzo; Il fiume di Saint-Moritz; Il fiume della Valcamonica; Il fiume dell Emilia non lontano dalla nostra mèta; La provincia di Fabriano; La provincia di Arborea; Forma provincia con Carrara; Cittadina in provincia di Frosinone; I medici dell a TBC; Jean Pèlerin, teorico dell arte francese; Il governatore ed usurpatore dell Impero Romano che assassinò Stilicone; Tendenza a realizzare l unione dell e diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; Ha tutte le facce triangola ri; Un documento di riconoscimento... rettangola re; Nota barra di cioccolato dalla sezione triangola re; Biscotto rettangola re rigato in superficie; Ultime Definizioni