La definizione e la soluzione di: Disputa il derby con la Sampdoria.

Soluzione 5 lettere : GENOA

Curiosità/Significato su: Disputa il derby con la Sampdoria i derby disputati in partite ufficiali tra il Genoa e la Sampdoria. 5 Baldini (4 Sampdoria, 1 Genoa ) 5 Bassetto ( Sampdoria ) 4 Mancini ( Sampdoria ) ...

Altre definizioni con disputa; derby; sampdoria; Si disputa in ricordo; Contrasto, disputa ; Si disputa fra atleti; L'isola in cui viene disputa to il Tourist Trophy; Gioca il derby con il Liverpool; Squadra di calcio che gioca il derby contro il Milan; Gioca il derby contro il Milan; Gioca il derby a Milano; I rivali dei sampdoria ni; Luigi, ex allenatore di Chievo Verona e sampdoria ; Il Vialli ex calciatore di sampdoria e Juventus; Il Gianluca ex attaccante di sampdoria e Juventus; Ultime Definizioni