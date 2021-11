La definizione e la soluzione di: Cosi sono detti i capitali spostati da un Paese all altro alla ricerca del massimo interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HOT MONEY

Curiosità/Significato su: Cosi sono detti i capitali spostati da un Paese all altro alla ricerca del massimo interesse muoveva in tutto il paese, crebbero in dimensioni e si stabilirono a Westminster, il tesoro reale fu spostato da Winchester alla Torre. Mentre la City ...

