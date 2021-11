La definizione e la soluzione di: Coordina in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : DIRETTORE DEI LAVORI

Curiosità/Significato su: Coordina in cantiere Il capocantiere è la figura che coordina le maestranze in un cantiere edile. Può essere un operaio di 4º livello o un geometra o, più raramente, un ingegnere ...

Altre definizioni con coordina; cantiere; Un abbreviazione da coordina te geografiche; Capi di biancheria... coordina ti; Una coordina ta cartesiana; coordina te cartesiane; Una cerimonia in cantiere ; Lo si festeggia nel cantiere navale; Uccello... in cantiere ; Solo chi vi è addetto può entrare in cantiere ; Ultime Definizioni