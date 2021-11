La definizione e la soluzione di: Si consuma a San Silvestro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENONE

Curiosità/Significato su: Si consuma a San Silvestro 63?N 10°36'12.78?E? / ?43.086565°N 10.60355°E43.086565; 10.60355 Rocca San Silvestro, conosciuta in epoca medievale come il pitosfero, è un villaggio fortificato ...

Altre definizioni con consuma; silvestro; consuma to da agenti naturali; Non si consuma mai di giorno; consuma risorse senza ritegno; Un sostituto dei cereali consuma to dai celiaci; L’ultimo è silvestro ; La preda di gallo silvestro ; Il canarino perseguitato dal gatto silvestro ; L'ultimo è silvestro ; Ultime Definizioni