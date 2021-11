La definizione e la soluzione di: Il chierico che apriva e chiudeva la chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSTIARIO

Curiosità/Significato su: Il chierico che apriva e chiudeva la chiesa poste (l'antico organizzatore dei viaggi papali, che apriva e chiudeva la porta della carrozza pontificia e apparteneva alla famiglia dei principi Massimo ...

Il chierico dell'ordine di Giampietro Carafa; La risposta del chierico ; I chierici che apriva no e chiudevano le chiese; I chierici che aprivano e chiudeva no le chiese; Piazzetta davanti alla chiesa ; Ogni chiesa ha il maggiore; Regola i rapporti tra Stato e chiesa ; San Pietro in __ la chiesa con il Mosè di Michelangelo;