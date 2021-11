La definizione e la soluzione di: Che dura per poco tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MOMENTANEO

Curiosità/Significato su: Che dura per poco tempo come la vita, dura eternamente e sta in una dimensione diversa dalle altre generalmente note, non essendo, come queste, contaminata dal tempo, dalle convenzioni ...

Altre definizioni con dura; poco; tempo; Trasforma la frutta e la verdura in bibite; L insalata di verdura a cubetti con maionese; Discordie di breve dura ta; Lo sono i cinema dura nte le proiezioni; Un operazione poco comune... del contadino; poco ... appetitoso; poco ... utilizzabile; poco ... geloso; Le penne delle sue ali servivano un tempo per scrivere; Tutto il tempo a venire; Il tempo in cui si scatta una foto; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare;