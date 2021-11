La definizione e la soluzione di: Bagnare... francobolli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INSALIVARE

Curiosità/Significato su: Bagnare... francobolli datura pare mitighino lo stato depressivo. Da osservare lo schiacciare e bagnare con acido, che libera dai semi gli alcaloidi, e la combinazione con l'alcool ...

Altre definizioni con bagnare; francobolli; bagnare leggermente; bagnare d'olio e aceto; bagnare un terreno come un fiume; Posti in circolazione... come francobolli ; Accomunano francobolli ... e gas serra; Era necessario farlo con i francobolli ; Si appone sui francobolli ; Ultime Definizioni